Kupalar Tatar ve Üstel’den

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde üç gün boyunca Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen üç uluslararası Müsabaka 21. Avrupa-Asya GTF Taekwondo Şampiyonası 2024, 34. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası 2024 ve 9. WBMF Renkli Kuşaklar 2024 , şampiyonası’nın kapanışı devlet ve hükümet yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından önceki akşam gerçekleştirilen kapanış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı, Maliye bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, katılarak dereceye giren takımlara kupalarını verdiler.

Kupa töreni öncesinde KKTC Genç Milli Taekwondo takımı ile , Karate takımlarının Gösterisi büyük beğeni ve alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada , KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido federasyonunu ve Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i kutlayarak başarılarının devamını diledi

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonu faaliyetlerini yakından izlediğini , beğenerek desteklediğini , ülkemizi kendi bayrağı ve kemliğimiz ile temsil etmelerinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Müsabakanın Sponsörlere Ödüllerini veren Başbakan Ünal Üstel , Avrasya salonunun ısıtma, soğutma ve havalandırma sisteminin ihale edildiği müjdesini verdi.

GTF Başkanı Linda park, Yıllarca Gazimağusa’da Federasyonumuzun Temsilciliğini yapan Başbakan yardımcısı Fikri Ataoğluna Karakuşak Diplomasını takdim etti.

Üç günün sonunda Genel klasmanda

1. KKTC

2. Bulgaristan

3. Türkiye

4. İran

5. Rusya