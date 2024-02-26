Kupanın hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
26/02/2024
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler