Kupanın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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26/02/2024

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Kupanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

26/02/2024 15:16
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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