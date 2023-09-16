Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar

Global Taekwondo Federasyonu tarafından KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde KKTC’de organize ettiği 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası dün (Cuma) başladı.

KKTC şampiyonluğu şampiyon meleklere adadı

Siyah Kuşaklar müsabakalarında KKTC takım halinde birinci oldu.

KKTC sporcuları ve Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen kazanılan şampiyonluğun 6 şubat depreminde hayatlarını kaybeden şampiyon Melekler anısına aldıklarını belirterek “Avrupa ve Kıtalararası şampiyonluk kupası şampiyon meleklerimizindir” dedi.

Ödülleri Başbakan tarafından verildi

Saat 10.00’da başlayan, müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen resmi açılış ve ödül töreninde Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, GTF Dünya başkanı Linda Park ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Müsabakalarda KKTC, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Rusya, Amerika, Nepal, Azerbaycan, Norveç ve İrlanda’dan 58 Kadın 82 Erkek sporcu olmak üzere 140 sporcu mücadele ediyor.

Sporcular Hyong, el Kırışı, ayak kırışı ve müsabaka olmak üzere dört farklı kategoride yarışıyorlar.

Dün yapılan Siyah Kuşşak Hyong, ayak kırışı el kırışı ve müsabakalarda alınan dereceler şöyle:

Takım Sonuçları

1-KKTC

2-rusya

3-Kazakistan

GTF Avrupa Kıtalararası Taekwondo Şampiyonası

Minik Bayan Hyong (12 Yaş)

1.Defne Okçu (KKTC)

Yıldız Bayan Hyong (14-16 Yaş)

1.Vladulava Olisava (RUSYA)

2.Zehra Bilge Bayramkılıç (KKTC)

3.Rosbin Özer (KKTC)

Minik Erkekler Hyong (12 Yaş)

1.Kozhanov Butyklan (Kazakistan)

2.Mylond Fuller (ABD)

3.Sam Norouzi (KKTC)

3. Atlas Ersoy (KKTC)

Genç Bayan Hyong 2.Dan (16-18 Yaş)

1.Zeynep Keskin (KKTC)

Genç Erkek Hyong (12-14 Yaş)

1.Arseniv Payyolav (Rusya)

2.Stepan Pozevalkin (Rusya)

3.Şakir Atınç Yağızsoy (KKTC)

Genç Bayan Hyong (16-18 Yaş)

1.Havin Yılmaz

2.Zehra Nazağan

3.Enise Püsküllü

4.Hatice Alyanak

Büyük bayan hyong 3. Dan (18+ yaş)

Açelya Ergin (KKTC)

Veteron Bayan Hyong

Maryam Globgic (İran/KKTC) Süheyla Bölükbaşı (KKTC)

Yıldız Erkek Hyong (14-16 Yaş)

1.Alex Tüysüz (KKTC)

2.Mihail Ivanov (Bulgaristan)

3.Darius Maınes (USA)

Veteran Bayan Hyong (4.Dan)

1.Denka Katzarska (Bulgaristan)

2.Linda Sm (Güney Afrika)

Golden Age Bayan Hyong

1.Elena Pakovmama (Rus/KKTC)

Bayan Hyong 12 Yaş

1.Theyeva Tomris (Kazakistan)

2.Bayli Cerutti (USA)

Genç erkek hyong 2. Grup

1.Dmitriy Varobiov (Rusya)

2.Ivan Charyshar (Rusya)

3.Arda Akın Altuntas (KKTC)

4.Yunus Emre Tomak (KKTC)

Genç Erkek Hyong 1.Grup (16-18 Yaş)

1.Nikita Gordoev (KKTC)

2.Tuğra Tığ (KKTC)

Büyük Erkek Hyong 4.Grup

1.Kemal Köslü (KKTC)

Büyük Erkek Hyong 3.Grup (18+1)

1.Groblev Artyam (Kazakistan)

Büyük Erkekler Hyong 18+

1.Kerim Karpuz(KKTC)

2.Muhammad J. Jallah(Liberya/KKTC)

3.Emil Mithav (Bulgaristan)

Erkek Hyong 3.Dan

1.Orhan Usta (KKTC)

Büyük erkekler hyong 4-5. Dan (18+ YAŞ)

1.Omar Zhurmabani (Kazakistan)

2.Reza Golahammmadede (KKTC)

3.Shankar Devshresba (Nepal)

Golden Age Erkek Hyong

1.Stanislav Boradazek (Bulgaristan)

2.Sergey Isholin (Rusya)

Golden Age Erkek Hyong 1.Grup +50 Yaş

1.Dmitry Gordeev (KKTC)

2.Şakir Yağızsoy(KKTC)

12-14 Yaş Bayan Müsabaka1.Grup

1.Zehra Bilge Bayram (KKTC)

2.Enise Püsküllü (KKTC)

Erkek Müsabaka

1.Vladislava Olisava (Rusya)

2.Bayti Cerutti(ABD)

3.Theyova Tomiris(Kazakistan)

Genç Bayan Müsabaka (16-18 YAŞ)

1.Zeynep Keskin (KKTC)

2.Zehra Naz Ağan (KKTC)

3.Havin Yılmaz (KKTC)

Veteran Erkek Hyong

1.Serdar Çakır (KKTC)

2.Arthur Burdin (Rusya)

Minik Erkek Müsabaka 1.Grup 12yaş

1.Sam Norouzi

2.Atlas Ersoy

Minik Erkek Müsabaka 2.Grup 12 Yaş

1.Kazhanov Batyrhan (Kazakistan)

2.Şakir Yağızsoy (KKTC)

3.Myland Fuller (ABD)

Genç Erkek Müsabaka 2.Grup

1.Jarimov Eldor (Kazakistan)

2.Yunus Emre Tomak (KKTC)

Erkek Müsabaka

1.Özkay Özel Remiz

Yıldız Erkek Müsabaka

1.Mihail Ivanov (Bulgaristan)

2.Daius Maines (ABD)

Genç Erkek Müsabaka 1.Grup

1.Tuğra Tığ (KKTC)

2.Dmrity Vardoray (Rusya)

3.Nikita Gardeev (KKTC)

4.Nail Klabilulım

Müsabaka 12 Yaş

1.Arsenay Dovodov

2.Steporn Pozevolkin

69 Kg Müsabaka

1.Artion Groblev

2. Reza Golmohammadzade

Erkek Müsabaka

1.Mustan Torazan (Kazakistan)

Erkek Müsabaka

1.Muhammad Y.Jollah(KKTC)

2.Omar Zhumabayev

Kırış Müsabaka Sonuçları

(Uluslararası Kırış müsabakalarında sadece 1. Madalya verilir)

Veteran Faik Rafiev Yumruk Kırışı

Golden Age Yumruk Kırışı İsmet Sağlam

Dimitri gordaev sudo kırışı

Cansu Keskin Toılyaçagi Kırışı

Zeynep Keskin Yopçagi Kırışı

Orhan Usta Yumruk Kırışı

Serdar Çakır Sudo Kırışı