Kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulunmuştu: Bir eczacı tutuklandı

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03/10/2023

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Kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulunmuştu: Bir eczacı tutuklandı

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, bugün kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri meseleyle ilgili soruşturma başlattı. Polis, olay yerinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gönyeli - Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş şekilde araziye atılmış  bulunan ilaçlarla ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı şahıs tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

03/10/2023 17:46
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TAGS: Kupürleri kesilmiş çok sayıda ilaç bulunmuştu: Bir eczacı tutuklandı
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