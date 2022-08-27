Kura çekiminde topu açamayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sevde Demirel'den 'kavanoz' göndermesi

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane kalecilerinden Volkan Demirel de yer aldı.

Volkan Demirel, Medipol Başakşehir'i çekmesinin ardından ikinci topu fanustan aldı. Ünlü futbol adamı uzun süre topu açmakta zorlandı. Bu sırada UEFA görevlisi Giorgio Marchetti araya girdi. Uzun uğraşlar sonucu topu açmakta zorlanan Volkan Demirel, eline silmesine rağmen yine başarısız oldu.

UEFA görevlisi Giorgio Marchetti, İngilizce olarak "Bir kaleci için bile zor bir iş" yorumunda bulundu. Demirel ise Türkçe olarak "Zor bir iş de" dedikten sonra "Don't open" (Açamıyorum) şeklinde devam etti. Demirel, Giorgio Marchetti'nin "Yardım edebilir miyim" şeklindeki çağrısına cevapsız kalmadı. Tecrübeli futbol adamı topu Giorgio Marchetti'ye verdi. Giorgio Marchetti topu açtıktan sonra tekrar Volkan Demirel'e verdi. Volkan Demirel kurada çıkan takımın adını okudu.

Ünlü futbol adamı Volkan Demirel kura çekiminde yaşanan bu anlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Giorgio Marchetti'ye teşekkür eden Volkan Demirel, "Topları açarken verdiği destek için Giorgio Marcetti'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de bu anlarla ilgili bir yorum yazdı.

"KAVANOZ KAPAKLARINI EVDE GAYET İYİ AÇIYORSUN"

Zeynep Demirel yorumunda, "Kavanoz kapaklarını evde gayet iyi açıyorsun oysa" dedi. Volkan Demirel ise bu yoruma, "Heyecanlandım" cevabını verdi.

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27/08/2022 13:39