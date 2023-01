Suya girmek yasaktır yazısı var, su yok

Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri'nin görüntüsü tedirginlik yaratıyor. Nehir kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale geldi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu sene beklenen yağmur ve kar yağışı olmadı.

Yağışın olmayışı nedeniyle hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü Havzasıyla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü.

Metrelerce suyun çekildiği nehir, adeta ufak bir dereye döndü. Nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale geldi.

Nehirde balık tutarak geçimini sağlayan balıkçılar, balık tutacak suyun kalmadığını ifade etti. Büyük bir sıkıntıda olduklarını belirten balıkçılar, en kısa zamanda yağışların gelmesini temenni etti.

"ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEDİ"

Yağışların olmadığını aktaran balıkçı Fadlı Kaynak, 2 yıldan beri sularının olmadığını ifade etti. Kaynak, "Yağış ve kar yok. Aşırı derecede zorluk çekiyoruz. Ağ atamıyoruz.Geçen yıl da kurak geçti ama bu sene daha çok kurak" dedi.

Kuraklığın sürdüğünü ifade eden balıkçı, " Şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi. Geçen yıl su düşmüştü ama bu kadar değildi. Bu sene aşırı derecede düştü. Şu an teknelerimiz çalışmıyor. Çünkü su yok ki çalışalım” ifadelerini kullandı.

"48 YAŞINDAYIM İLK DEFA BÖYLE KURAKLIK GÖRDÜK"

Suyun önceden köylerin dibine kadar geldiğini aktaran balıkçı Özgür Deniz, "Şu an su yok. Ondan dolayı balıkçılıkta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü balık da yok. Şu an neredeyse bitti, bir dere gibi kaldı. Su diye bir şey yok. Önceden barajdı, su doluydu. Hem de millet balıkçılıktan kazanıyordu. Ama şu an yok. Geçen sene kar ve yağmur vardı. Bu sene kupkuru. 48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük" diye konuştu.

07/01/2023 21:54