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Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi yapıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.

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19/11/2018

Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi yapıldı

Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi bugün yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, birinci avans ödemesi çerçevesinde,  685 bin 170 dönüm için 4 bin 978 üreticiye Kooperatif Merkez Bankası’na 28 milyon 167 bin TL yatırıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.

Bakanlar Kurulu, Ekim ayında yaptığı açıklamada, kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgeyi duyurmuştu.

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TAGS: kuraklık, ödeme, haber, kıbrıs
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