Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi yapıldı
Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.
19/11/2018
Kuraklık tazminatlarının birinci avans ödemesi bugün yapıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, birinci avans ödemesi çerçevesinde, 685 bin 170 dönüm için 4 bin 978 üreticiye Kooperatif Merkez Bankası’na 28 milyon 167 bin TL yatırıldı.
Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılında toplam 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek.
Bakanlar Kurulu, Ekim ayında yaptığı açıklamada, kuraklıktan zarar gören 181 köy ve bölgeyi duyurmuştu.