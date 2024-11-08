Kuralar yarın çekiliyor

Basketbolda 2024-2025 sezonu liglerin fikstürü yarın çekilecek.

Transfer döneminin 4 kasım Pazartesi bitmesi ile yeni sezon için ikinci adım ise yarın atılıyor.

18 Kasım Pazartesi günü alt liglerle başlaması planlanan ligler için yarın saat 10.00’da federasyon lokalinde gerçekleşecek kura çekiminde tüm liglerin kura çekimi gerçekleşecek.

En çok merak edilen Extend Erkekler Ligi’nde takım sayısının kaç olacağı yarın belli olmuş olacak.