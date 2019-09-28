Kur'an Okuyan Kız tablosu rekor fiyata satıldı

Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında tamamladığı “Kuran Okuyan Kız” isimli tablosu, önceki gün Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde düzenlenen bir açık artırmada satışa sunuldu. Eser, “19’uncu Yüzyıl Avrupa, Viktorya Dönemi ve Britanya Empresyonist Sanatı” başlıklı müzayedede bir rekora imza atarak 6 milyon 315 bin 62 sterline (44,122,230.38 TL) satıldı ve bir rekora da imza attı. Eser şimdiye kadar dünya genelinde bir Türk sanatçıya ait satılmış en pahalı eser olurken, Türkiye’nin de en pahalı eseri unvanını aldı. Müzayede evinin 19. Yüzyıl Sanat Bölümü Direktörü Charles O’Brien, “’Kuran Okuyan Kız’, Osman Hamdi Bey’in son yıllarda bir müzayedede ortaya çıkan en iyi tablolarındandı. Teklifin o kadar güçlü olması ve sanatçı için yeni bir dünya rekoru olması beni şaşırtmadı” dedi. Açık artırma öncesinde müzayede yetkilileri Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı bu tablonun 600 bin sterlin ile 800 bin sterlin arasında alıcı bulacağını tahmin ediyordu. Osman Hamdi Bey’in 1860’ta Paris’te hukuk çalışmalarını tamamlarken, büyük Fransız Oryantalist ressamları Jean-Leon Gerome ve Gustave Boulanger’den eğitim aldığını hatırlatan seyahat yazarı Barnaby Rogerson, “Kur’an Okuyan Kız” tablosu için Bonhams dergisinin sonbahar sayısında, “Eser, İslami tasarımlarla renkli bir arka plana karşı Kur’an okurken diz çökmüş genç bir kızı ve Osman Hamdi’nin oryantalizminin eşsiz doğasını ve sanat oyununu gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

28/09/2019 10:49