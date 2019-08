Kurban Bayramı Başlıyor

İslam dünyasının iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, Pazar günü başlıyor.

Dört günlük Kurban Bayramı’nın ilk günü olan Pazar günü, bayram namazı, saat 06.40’da kılınacak.

Kurban Bayramı’nın birinci günü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulü, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ YAPILACAK

KKTC Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09:00 ile 16:30 saatleri arasında, yakınları ile, önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği bildirildi.

ÖNLEMLER

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlar önlemler aldı.

Belediyeler de, tatile yönelik tedbirler aldı ve yaptıkları duyurularla belediye birimlerindeki çalışmaların nasıl süreceğini ve ulaşılabilecek telefon numaralarını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

POLİS TELEFON HATLARI

Polis açıklamasında, polisin, şikâyet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarıyla kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağı belirtildi.

VATANDAŞTAN TRAFİK KONUSUNDA DESTEK İSTENDİ

Polisin ve halkı derin üzüntüye boğan, ülkeyi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte “dur” diyebilmek için, alınan tedbirlerin yanında vatandaşın yardım ve desteğine ihtiyaç olduğu vurgulanan polis açıklamasında, vatandaşın şu hususlarda dikkatli olması istendi:

“Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

HIRSIZLIK VE YANGINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Polis, Kurban Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek vatandaşların, ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce, hırsızlığa veya yangına karşı gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Açıklamada, “Saygıdeğer halkımızın, evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır” denildi.