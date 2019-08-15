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Kurban Bayramı trafik bilançosu açıklandı

4 günlük Kurman Bayramı süresince ülke genelinde 41 trafik kazası meydana geldi.

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15/08/2019

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Kurban Bayramı trafik bilançosu açıklandı

4 günlük Kurman Bayramı süresince ülke genelinde 41 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda toplam 13 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 11-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan kazaların 8’i Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 15’i Girne, 2’si Güzelyurt ve diğer 2’si de İskele’de gerçekleşti.

Trafik kazaları ölümle sonuçlanmazken, meydana gelen kazalarda 13 kişinin yaralandığı açıklandı…

Polis Basın Subaylığı, trafik kazalarında 34 hasarlı araç kazası yaşanırken, yapılan kontrollerde 21 araca el konulduğunu, 4 kişinin de tutuklandığını açıkladı.

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TAGS: Kurban Bayramı, trafik, bilanço, haber, kıbrıs
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