Kurban Bayramı yarın başlıyor

Bayram dolayısıyla Polis ve diğer kurum ve kuruluşlar gerekli tüm önlemleri aldı.

Kurban Bayramı’nın birinci günü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, tebrikleri kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik kabulü, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezi Cezaevi’nde bulunan hükümlü ve tutuklulara, Kurban Bayramı süresince 09:00 ile 16:30 saatleri arasında, yakınları ile, önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak.

Kurban Bayramı ziyareti için cezaevine gidecek ziyaretçilerin kendini tanıtıcı bir belge getirmek zorunda olduğu, ziyaretçiler tarafından getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerektiği bildirildi.

Kurban Bayramı’nın 4 günlük tatili dolayısıyla başta Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere kurum ve kuruluşlar önlemler aldı.

Belediyeler yaptıkları duyurularla belediye birimlerindeki çalışmaların nasıl süreceğini ve ulaşılabilecek telefon numaralarını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü ise Kurban Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde kutlanabilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.