Kurban Bayramında Bu Uyarılara Dikkat!

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda Kurban Bayramı'na özel beslenme önerilerinde bulundu.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Bayramlar sevdiklerimizle birlikte bir araya geldiğimiz, geniş sofraların kurulduğu zamanlardır.

Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır bu nedenle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları risk altındadır. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp kurban bayramında da; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6, B1 ve A vitaminleri içermektedir

Bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlayın. Aç karnı bayram ziyaretine gitmeyin.

Kesilen hayvanın eti hemen yenmemeli!

Yeni kesilen hayvan etinde sertlik oluşur bu hem pişirmede hem sindirimde güçlük yaşanmasına sebep olur. Bu nedenle kurban kesildikten sonra eti 24 saat dinlendirilmeli ondan sonra tüketilmelidir

Kurban eti nasıl pişirilmeli?

Etlerin yağda kavulması ve kızartılması besin öğesi kayıplarının atmasına, fazla miktarda yağ tüketilmesine ve ileride sağlık problemlerinin oluşmasına yol açabilecektir.

Etleri haşlama, fırınlama ve ızgara yapmayı tercih ederek olabilecek sağlık problemlerinden en az düzeyde etkilenmeyi sağlayacaktır.

Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya sebzelerle birlikte tüketilmesi besin çeşitliliğinin sağlanması ve sebzelerde bulunan C vitamininin etlerde bulunan demir emilimini artırması açısından önemlidir.

Etleri nasıl saklamalıyız?

Etler; büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir.

Kurbanlık hayvanların iç organları da (sakatat) kolesterol ve yağ miktarları fazla olduğundan tüketilmesi önerilmemektedir.

Günlük su tüketimine dikkat edilmelidir.

Gidilen bayram ziyaretlerde; meyve suları yerine açık çay/bitki çayları; hamur tatlıları/çikolata yerine sütlü tatlılar/meyveler tercih edilmelidir.