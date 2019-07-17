Kurban Bayramı’nda çocuklara bir kucak dolusu sevgi vermek ister misiniz?

“Her çocuk için sevgi dolu bir yuva” yaratmak amacıyla kurulan SOS Çocukköyü Derneği’nde 105 çocuk yaşamını sürdürmektedir. Bizler SOS Çocukköyü Derneği olarak; ülkemizde aile bakımını kaybetmiş çocuklarımıza sevgi dolu bir aile kurarak onlara uzun süreli bakım vermeye ve çocukların ailelerinin yanında sağlıklı koşullarda yaşaması için önleyici çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Gelin köyümüzde bakım gören çocuklarımıza hep birlikte destek olalım.

Kurban Bayramı’nda ve Kurban Bayramı boyunca yapacağınız bağışlarınız ile aile bakımını kaybetmiş çocuklarimizin bayram sevincine ortak olabilirsiniz.

Bağışlarınız için size en yakın Türk Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Albank veya Creditwest şubesine giderek bağış yapabilirsiniz. Operatörlerin faturalı hatlarından 4120’ye boş mesaj göndererek 30 tl tutarında bağışta bulunabilir, soscocukkoyu.org adresini ziyaret ederek online bağış yapabilir, derneğimizi ziyaret ederek elden bağış yapabilir veya kurban ederi kadar bağışta bulunabilirsiniz..

Daha fazla bilgi için 227 70 17’den bizi arayabilirsiniz.

Banka Hesaplarımız:

· Türk Bankası: TL 015848733, STG 7092674

· Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318, STG 700694

· Creditwest Bankası: TL 15304658

· Kıbrıs Türk Koperatif Merkez Bankası: TL 28525

. Albank: TL 9010-18802673-351