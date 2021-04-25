Küresel anksiyete salgını kapıda

Bilim insanları, Britanya'da normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sosyalleşmeye dönen insanlarda kompulsif hijyen alışkanlıkları gelişebileceğini, Koronavirüs anksiyetesinin bir süre daha kalabileceği konusunda uyardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, London South Bank Üniveritesi'nden Marcantonio Spada ve Kingston Üniversitesi'nden Ana Nikčević'in geçen yıl ortaya çıkardığı "Covid anksiyetesi sendromu"nun insanlara Koronavirüs'e karşı çeşitli davranışlara neden olduğu belirtildi.

Söz konusu sendromun belirtileri arasında takıntılı bir şekilde Covid semptomlarını kontrol etmek, halka açık alanlara gitmemek, takıntılı temizlik gibi davranışlar yer alıyor.

Araştırmacılar, Covid-19 salgını kontrol altına alınsa da toplu taşımayı kullanmamak, eve deterjan sürmek gibi davranışların "kolay kolay ortadan kalkmayacağını" düşündü.

Spada "Korku normaldir. Korkmalıyız çünkü virüs tehlikeli. Ancak virüse karşı psikopatolojik bir yanıt geliştirmenin göstergesi, korkuyu içinize kitleyip aşırı güvenli şekillerde davranmanız. Yeniden etkileşime girmekten kaçınacak, aylarca virüsten korkacak büyük bir grup insan olacağını düşünüyorum" dedi.

Covid anksiyetesi sendromunun genel anksiyeteden ve pandemi depresyonundan farklı bir gösterge olduğunu savunan araştırmacılar psikoloji profesörü Ian Albery'le birlikte Britanya'da 300 yetişkine anket yaptı.

Hakem incelemesinden geçecek araştırmaya biri Covid bağlantılı biri bağlantısız olmak üzere iki kelime seti sunuldu. İlginin Covid bağlantılı kelimelere yoğunlaştığı tespit edildi.

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25/04/2021 09:55