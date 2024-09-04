Küresel arama motoru Google 26 yaşında

Günde yaklaşık 3,5 milyar arama yapıldığı tahmin edilen arama motoru Google, 26 yılı geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Google, 4 Eylül 1998 yılında "Backrub" adıyla kuruldu. Larry Page ve Sergey Brin tarafından arama motoru projesi olarak ortaya çıkan şirket, zamanla haritalar, çeviri, bulut hizmetler, e-posta, ofis programları gibi alanlarda da hizmet vermeye başladı.

Şirketin en büyük adımlarından biri YouTube'u satın alması oldu. Google, Şubat 2005'te 3 girişimci tarafından ABD'de kurulan platformu, kuruluşundan 1 yıl sonra 1,65 milyar dolara satın aldı.

Söz konusu video paylaşım platformu, zamanla dünyanın en çok ziyaret edilen uygulamaları arasında yer aldı ve bugün itibarıyla aylık 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.

Mobil işletim sistemi Android'in ilk versiyonunun Eylül 2008'te sunulması ise dev teknoloji şirketi için bir başka dönüm noktası oldu.

- Piyasa değeri 2 trilyon dolara yakın

Günde yaklaşık 3,5 milyar aramayı işlediği tahmin edilen Google, 19 Ağustos 2004'te dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilen Nasdaq'ta halka arz oldu ve "GOOG" kısaltması ile şirketin hisseleri işlem görmeye başladı.

Birçok satın alma ile faaliyet alanını genişleten şirket, Apple'ın ardından en değerli şirket unvanını uzunca bir süre elinde bulundurdu.

Şirket, 2015'te tüm markalarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla Alphabet adı altında yeniden markalaştı. Borsada GOOG kısaltmasını kullanmaya devam eden şirket, piyasa değerini 2,3 trilyon doların üzerine taşımayı başardı. Şirketin güncel piyasa değeri ise bugün itibarıyla 1,95 trilyon dolar seviyelerinde bulunuyor ve dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda yer alıyor.

- Farklı ülkelerde davalarla karşılaştı

Google son yıllarda ise hakkında açılan davalarla gündeme geldi.

2020 yılında ABD'de açılan davada şirketin, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği ileri sürüldü. Uzun süren dava sürecinin ardından geçtiğimiz aylarda Google, "anonim" modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul etti.

Şirket, 2022 yılında ise İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar euro'luk tazminat davalarıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'da ise 30'dan fazla medya kuruluşu, bu yıl, reklam teknolojisinde hakim konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google aleyhine dava açarak, şirketten 2,1 milyar euro tutarında tazminat talebinde bulundu.

Çatı şirket Alphabet ve Google, Türkiye'de de Rekabet Kurumu tarafından birkaç defa soruşturmaya tabi tutuldu.

Genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve bu hakimiyetle rakiplerine avantaj sağladığı gibi çeşitli gerekçelerle bugüne kadar Rekabet Kurumu tarafından yürütülen 4 soruşturma kapsamında, Google'a 1,25 milyar lira para cezası verildi.

Google hakkında, Türkiye'de, dikey olarak entegre yapıda faaliyet gösterdiği reklam teknolojisi tedarik zincirinde çeşitli davranışlarla kendi ürün/hizmetlerini kayırdığına ilişkin iddialara yönelik bir soruşturma ise devam ediyor.