Küresel borçlarda rekor

Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından izlenen hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan piyasaların borç miktarı, 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 247 trilyon dolara yükseldi.



Raporda sanayileşmiş yedi ülke ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin çoğunluğunun dahil olduğu bu ülkelerin borçlarının milli gelire oranının yüzde 318'e yükseldiği belirtildi.



Enstitünün değerlendirmesinde "Küresel büyümenin bir miktar ivme kaybetmesi, farklılaşması ve ABD'nin faizlerinin istikrarlı bir şekilde yükselmesiyle birlikte, kredi riski ile ilgili endişeler, birçok gelişmiş ekonomide de dahil olmak üzere, ön plana çıkıyor" denildi.