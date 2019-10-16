Küresel Gazeteciler Konseyi resmen kuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’nin kuruluşunu onayladı. Kurucu Genel Başkanlığı’nı Gazeteci Mehmet Ali Dim’in yaptığı KGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı.

TürkiyeCumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği’nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1’inci maddesi gereğince izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DİM’DEN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR: Başkan Dim, KGK’nin onaylanması sonrasında kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Dim, “Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bizlere büyük destek verdi. Konseyin oluşmasından itibaren, hep yanımızda oldu. Bizlere misyon ve vizyon kazandırdı. Uluslararası alanda yaptığımız tüm çalışmalarımıza destek oldu. Hepsine bizzat katıldı. Bakan Çavuşoğlu’nun, gazetecilerimizin dünyaya açılması yönünde yaptığı katkı takdire şayandır. Bu aşamadan sonra daha fazla etkinlik gerçekleştireceğiz” dedi.

KARAHASAN: ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATILACAK: Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Üyesi ve Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan da, yeni dönemde, konsey olarak önemli projelere imza atacaklarını söyledi. Ada’nın tamamında gazetecilerle diyalogları geliştireceklerini ifade eden Karahasan, “Bizleri yalnız bırakmayan Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu’nun desteğine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kurucu Başkanımız Mehmet Ali Dim bu sürecin başarıya ulaşmasında büyük katkı yapmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri ile

KURUCU ÜYELER: Bünyesinde Yaygın, Yerel ve Dış Medya meclislerini barındıran Küresel Gazeteciler Konseyi’nin kurucu üyeleri şöyle;

Bünyesinde Yaygın, Yerel ve Dış Medya meclislerini barındıran Küresel Gazeteciler Konseyi’nin kurucu üyeleri şöyle;

Gazeteci Mehmet Ali Dim ve Sabah Yazarı Yavuz Donat, Gazeteci Salih Zeki Sarıdanişment, Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı Elşad Eyvazlı, Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, TRT Daire Başkanı Amber Türkmen, Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Trakya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Lütfü Karakaş, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Kahraman Halisçelik,Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Aynur Tattersall, BRTV Mehmet Çetinkaya

16/10/2019 12:29