Küresel Gazeteciler Konseyi'nden Kıbrıs çıkarması

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) medya buluşması, 3-5 Mayıs'ta Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek.

KKTC Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nin ev sahipliğindeki organizasyonun ana toplantısı ülkenin önde gelen otellerinden Acapulco Resort & Convention & SPA Otel'de 4 Mayıs Cumartesi saat 09.00'da başlayacak.

Türkiye ve yurtdışından gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birer konuşma yapacak.

Toplantıda ayrıca Kıbrıs ile ilgili farklı sunumlar yapılacak. Buluşma ile ilgili bir açıklama yapan KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Kuzey Kıbrıs'ımıza haklı davasında destek olmak ve seslerini dünyaya duyurmak amacıyla buluşmamızı Girne'de yapmaya karar verdik. Kıbrıs Türk'ünün ve medyasının yanındayız" dedi. Dim, ayrıca KKTC'deki medya temsilcilerini ve çalışanlarını buluşmaya davet etti.

KGK Kurucu Üyesi, Kıbrıs Temsilcisi ve Demirören Haber Ajansı Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan da, "KGK, bu buluşma ile Kıbrıs'a büyük önem verdiğini göstermektedir" diye konuştu.