Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Küresel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu” konulu panel yarın akşam Dome Otel’de yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre panele, 2.Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat ile Demokrat Parti eski Genel Başkanı Serdar Denktaş konuşmacı olarak katılacak.

Moderatörlüğünü Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel’in üstleneceği panelde, konuşmacıların sunumları sonrası konukların soru ve yorumları yer alacak.

Yarın akşam saat 19.30’da Dome Otel’de yapılacak panele, ilgi duyan herkes davet edildi.