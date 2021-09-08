Küresel iklim krizi nedeniyle uçuş maliyeti 3 bin dolar artacak

Küresel ısınmanın gizli maliyetleri günden güne ortaya çıkıyor. Yapılan yeni bir araştırma maliyetlerin sanılandan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.



Cambridge, Imperial College London ve College London üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaya gmer transanlantik uçuşların maliyeti sefer başına 3 bin dolar artış gösterebilir.



İngiltere'den ABD'ye yapılan uçuşlarda sefer başona bir ton karbondioksit üretiliyor. Üretilen her ton karbondioksitin küresel ekonomiye maliyeti 3 bin dolar olacak. Bu maliyeti ise sadece uçuştakiler değil tüm insanlık karşılamak zorunda.



Başka ülkelerden okulların da katıldığı araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise küresel ekonominin, ısınma nedeniyle yüzde 37 küçülecek olması. Büyük Buhran'ın yarattığı etkiyi ikiye katlayan bu tahmin gelecekte bizi bekleyen tehlikelere işaret ediyor.



SANILANDAN DAHA KÖTÜ



Araştırma ekibinden Dr. Chris Brierley, "İklim değişiklik Avrupa'daki seller ve Kuzey Amerika'daki sıcak havaların daha fazla yaşanmasına neden olacak. Eğer ekonomilerin bu felaketlerin etkilerini birkaç ay içerisinde atlatacağını varsaymazsak ısınmanın maliyetinin tahmin edilenden daha fazla olduğunu görürüz" dedi.

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08/09/2021 09:24