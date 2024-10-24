Küresel intihar oranlarındaki ölümcül zirveler ortaya çıktı

Yeni yayımlanan bir analiz, 26 ülkeden elde edilen verilere dayanarak intihar riskinin özellikle Pazartesi günlerinde ve Yılbaşı Günü'nde zirveye çıktığını gösterdi.

Ancak, hafta sonları ve Noel gibi tatillerdeki risk, ülke ve bölgelere göre farklılıklar gösteriyor.

Bu önemli bulgu, belirli zaman dilimlerine ve demografik gruplara yönelik intihar önleme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Haftalık ve tatil dönemlerindeki intihar varyasyonları

Daha önce yapılan araştırmalar, haftanın günlerine göre intihar riskinin değişiklik gösterdiğini ortaya koymuştu.

Ancak, büyük tatillerle intihar oranları arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar sınırlı kalmıştı.

Bu araştırmada, 1971-2019 yılları arasında 26 ülke ve bölgedeki 740 noktadan elde edilen 1.7 milyondan fazla intihar vakası analiz edildi.

Çalışma süresince en yüksek intihar oranları Güney Kore, Japonya, Güney Afrika ve Estonya’da görülürken, en düşük oranlar Filipinler, Brezilya, Meksika ve Paraguay’da kaydedildi.

Genel olarak, intihar vakalarının çoğunluğunun erkeklerde ve 0-64 yaş aralığındaki kişilerde olduğu belirlendi.

Bölgesel farklılıklar ve zamanlamalar

Tüm ülkelerde Pazartesi günleri intihar riski diğer günlere göre daha yüksek çıktı (yaklaşık yüzde15-18).

Hafta sonlarındaki risk, bazı ülkelerde düşükken, Güney ve Orta Amerika ülkeleri, Finlandiya ve Güney Afrika gibi bölgelerde hafta sonları risk artışı gözlemlendi.

Yılbaşı Günü'nde tüm ülkelerde, özellikle erkeklerde intihar riski artarken, Noel Günü’ndeki oranlar bölgeye göre değişti.

Orta ve Güney Amerika, Güney Afrika gibi ülkelerde Noel'de intihar riski hafif artarken, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde risk genellikle düştü.

Lunar Yeni Yılı kutlayan Çin, Güney Kore ve Tayvan gibi Doğu Asya ülkelerinde, sadece Güney Kore'de intihar riskinde bir azalma gözlemlendi.

İntihar önleme çabalarına yönelik çıkarımlar

Araştırmacılar, Pazartesilerde iş baskısının neden olduğu stres ve Yılbaşı ile hafta sonlarında artan alkol tüketimi gibi faktörlerin bu durumu tetikleyebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, diğer ulusal tatillerde intihar riskinin çoğu ülkede hafif bir düşüş gösterdiği, ancak Orta ve Güney Amerika ülkelerinde tatil sonrası bir veya iki gün riskin arttığı ortaya çıktı.

Bu gözlemsel bulgular, küresel ölçekte daha hedeflenmiş intihar önleme programlarının oluşturulmasına yardımcı olabilecek önemli veriler sunuyor.

Araştırmacılar, intihar riskinin haftanın günlerine ve tatil dönemlerine göre değişiklik gösterdiğini belirterek, bu bulguların gelecekteki çalışmalar için yol gösterici olduğunu ifade ediyor.