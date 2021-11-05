Küresel ısınma arttıkça Lut Gölü buharlaşıyor

Dünyanın en tuzlu göllerinin başında gelen Lut Gölü’nde (Ölüdeniz) çekilen su seviyesinin görüntülerini İngiliz haber ajansı Reuters paylaştı.

Küresel ısınmanın her geçen gün etkilerini daha da artırdığı gölde, su seviyelerinin gün geçtikçe azaldığı ortaya çıktı.

Suların çekilmesiyle toprak alanlarının arttığı gölde, ziyaretçiler tuz oluşumunu keşfederken, hurma korusunun yer aldığı bölgede suların çekilmesi nedeniyle obruklar oluştu.

Çekilen su seviyelerine rağmen turistler tarafından ilgi görmeye devam eden Lut Gölü’ne gelenler suya girerek yıkanmaya devam ediyor.

Hükümet yetkilileri borular aracılığıyla gölü beslemeye çalışırken, her geçen gün artan sıcaklık, yapılan plansız tarım faaliyetleri ve çevresel sorunlar nedeniyle göldeki sorun gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Gelen ziyaretçilerin de göl çevresinde attıkları çöpler dikkat çekerken, corona virüs pandemisinde hayatımıza giren bir maskenin tuzla kaplanması objektiflere yansıdı.

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05/11/2021 09:29