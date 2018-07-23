Küresel ısınma interneti de etkileyecek!

Küresel ısınma denilince aklınıza ne gibi felaket senaryoları geliyor? Kutup bölgesinde erimekte olan buzulların yerleşkelere sebebiyet vereceği doğal etkiler mi? Yoksa kutup ayıları üzerinde oluşturacağı kıyametler mi? Şüphesiz küresel ısınmadan en fazla etkilenecek olanların başında kutup ayıları gelse de, bu durumdan etkilenecek tek varlık onlar değiller.

Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre gelecekte iklim değişikliklerinden internet de fena halde etkilenecek. Zaten şu an ülkemizde bu konuda yaşanan sıkıntılar sayesinde alışma sürecimiz oldukça iyi gidiyor. Belki de en az etkilenecek ülkeler arasında bulunduğumuzu net bir şekilde ifade edebilirim.

Wisconsin Medison Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, araştırmacılar, karada gömülü olan binlerce metrelik fiber optik kablonun küresel ısınma sonrası yükselen deniz seviyesinin altında kalma ithimali olduğunu ortaya koydu. Eh haliyle bu da internesiz bir dünya demek oluyor.

İşin korkunç yanı ise bu felaketin 15 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletlerine internet bağlantısı sağlayan 6 bin 400 metreden fazla kablo borusunun 2033 yılına kadar deniz suyuna maruz kalacağı düşünülüyor. Fiber optik kablolar şu an dayanıklı olsalar da tamamen su geçirmez değiller. Tuzlu suyun da etkisiyle su altında kalacak olan binlerce metrelik kara fiber optik kabloları küresel ısınmanın tehdidi altında.

Bu durum bizi de etkiler mi bilemeyiz ancak yukarıda da belirttiğim gibi, ülkemiz her türlü internet felaketlerine karşı tatbikat sekanslarını sürdürmeye devam ediyor.