Küresel ısınma kuraklığı artırarak, günlük hayatı ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ok, KKTC’de günlük hayatı ve tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen kuraklık sorununa karşı gerekli önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Toplam suyun %30’a yakınını tükettiğimiz evlerimizde birey olarak suyu tasarruflu kullanmayı alışkanlık haline getirmek iyi bir başlangıç olur” dedi.

Sera gazlarının yer kürenin aşırı soğumasını azalttığını ve yerkürenin canlılar için yaşanabilir ortalama sıcaklık değerlerinde kalmasını sağladığını dile getiren Ok, “Ancak sera gazı konsantrasyonu fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu artıyor. Bu durum ise küresel ısınma olarak bilinen küresel sorunu yaratıyor” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Ok, küresel ısınma konusunda mücadele için 191 ülkenin sera gazı emisyonlarını azaltacakları yönünde taahhütte bulunduklarını belirterek, “Temiz enerjiyi destekleyici düzenlemeler hayata geçirildi. Ancak bu tedbirlerin kısa sürede güncel sorunlara çözüm olması mümkün değil” şeklinde konuştu.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık sorununa yönelik gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Ok, evlerde kullanılan suyun tasarruflu kullanılması, çatılar ve uygun yüzeylere yağmur hasatı sistemleri kurulması, evlerden çıkan atık suların atık su arıtma tesislerinde arıtılarak geri kazılması gibi önlemler alınabileceğini hatırlattı.

Yrd. Doç. Dr. Ok, tarımsal üretimdeki sunun tüm diğer girdiler içinde en önemlisi olduğunu işaret ederek, “Suyun varlığı kadar kalitesi de üretim kabiliyetlerini ve ürün desenini belirler. Kıbrıs’ta tarımsal üretimi en çok sınırlayan olgu su kıtlığı ve düşük su kalitesidir” dedi.

Bu nedenle KKTC’de ekilebilir alanların önemli bir kısmında kuru tarım yapıldığını ve çiftçinin daha yüksek katma değer üretme şansı olan sulu tarıma geçemediğinin altını çizen Ok, “KKTC genelinde salma sulama gibi vahşi yöntemlerden vazgeçilmeli basınçlı sulama sistemlerine geçilmelidir. Küçük ölçekli alanlarda damlama sulama sistemleri büyük ölçekli alanlarda yağmurlama ve pivot sulama sistemleri desteklenmelidir” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Ok, su temini projesi ile adaya her yıl gelen 75 milyon m3 sunun adanın ihtiyaçlarına göre en iyi şekilde planlanması gerektiğini kaydederek, söz konusu sunun çiftçinin kullanımına sunulmasının önemli olduğunu aktardı.

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12/12/2021 09:14