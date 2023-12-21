“Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi” konulu seminer düzenlenecek

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21/12/2023

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“Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi” konulu seminer düzenlenecek


 Herdaimdostlar, Karpaz Dostları Derneği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneği, “Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi” konulu seminer düzenleyecek.

Seminer, Gazimağusa Bandabuliya’da cumartesi günü 08.00-09.00 saatleri arasında Prof. Dr. Şerife Gündüz tarafından verilecek.

Organizasyon komitesi adına açıklama yapan Yusuf Şentuğ, “Güçlerimizi birleştirdik doğamızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tek amacımız karbon ayak izi konusunda bilinç oluşturarak neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini öğrenmek farkında olmak.” ifadelerini kullandı.

21/12/2023 13:41
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TAGS: haber, kıbrıs
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