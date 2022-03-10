Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Rusya-Ukrayna savaşında artan diplomasiye yönelik iyimserlikle toparlanma çabası öne çıkarken, bugün emtia fiyatlarının seyrinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'nin şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, insani yardım konusunda iki ülke arasındaki diplomasi sürecinin pozitif ilerlemesi ateşkes müzakerelerine dair umutları da artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Özel Kalem Yardımcısı Ihor Zhovkva, Rusya'nın, "Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması" talebini konuşmaya hazır olduklarını ancak topraklarından tek bir metrekareyi bile teslim etmeyeceklerini belirtmesi de siyasi gerilimi yatıştırdı. Öte yandan ABD de Polonya uçaklarının Ukrayna'ya verilmesine yönelik yaklaşımında, "Rusya ile gerilimi tırmandırabileceği" gerekçesiyle geri adım attı.

Konuya ilişkin haber akışında gözler bugün, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına çevrildi.

Öte yandan dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi.

Artan diplomasi umutları ve petrol arzına ilişkin endişelerin yatışması ile dün Brent petrolün varil fiyatı 130 dolar seviyelerinden düşüşe geçerek günü yüzde 12,7 azalışla 111,1 dolardan tamamlarken, bugün 111,5 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı da dün yüzde 3'e yakın düşüşle 1.991 dolardan kapanmasının ardından bugün 1.980 dolardan alıcı buluyor. Buğday fiyatlarında da yüzde 5'i aşan düşüş yaşanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri son 10 günün en yüksek seviyesi olan yüzde 1,96'yı test etti.

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın, merkez bankası dijital para birimi ile diğer kripto para birimlerinin risklerinin incelenmesini öngören bir kararname imzalamasının ardından, Bitcoin'in fiyatı yüzde 9'a yakın değer kazanarak 42 bin 598 doları görürken, bugün yeniden 40 bin doların altına indi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da alımların güçlendiği görülürken, Dow Jones endeksi yüzde 2, S&P 500 endeksi yüzde 2,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,60 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 1,1 düşüşle 98'in altına inmesinin ardından bugün yatay hareket ediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarında ise yeni günün hafif de olsa satıcılı başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından doğal gaz vadeli işlem kontratları da yüzde 30,3 düşüşle 150 avronun altına indi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ortak tahvil çıkaracağına yönelik beklentilerin de etkisiyle pay piyasalarında yüzde 7'yi aşan yükseliş görülürken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 7,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,25 değer kazandı. Bugün açıklanacak ECB'nin faiz kararı öncesinde avro/dolar paritesi 1,1054 seviyelerinde bulunuyor.

ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, enflasyonist baskıların arttığı bir ortamda daha önce yıl içinde 2 kez faiz artırımı yapacağına ilişkin oluşan tahminlerin yapılacak yönlendirmelerle ne yöne evrileceği takip edilecek. Bugün ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin, Fransa'da gerçekleştirilecek toplantıda yaptırımlar ve enerji piyasası konularında alacağı kararların da piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Avrupa endeks vadeli kontratlarında negatif bir seyir izleniyor.

Asya tarafında bugün küresel piyasalardaki pozitif havanın devralındığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla seyrediyor.

Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlenmesinin ardından BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazanarak 2.042,70 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,4'lük artışla 14,6551'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından küresel çapta riskli varlıklarda gözlenen sert kayıpların, emtia fiyatlarındaki düşüş ve diplomasiye yönelik umutlarla toparlanma çabası içine girdiğini söyledi.

Bugün ECB'in faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde işsizlik oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Bu habere tepkiniz:



10/03/2022 10:45