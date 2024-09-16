Küresel piyasalar Fed haftasına temkinli başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, Türkiye’de de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanırken, 25 baz puan ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergisini artırma planının son halini duyurdu.

Buna göre, tarife oranı bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için yüzde 25, yarı iletkenler ve güneş pilleri için yüzde 50, elektrikli araçlar için yüzde 100 olacak.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,66'da, dolar endeksi de 100,8'de dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 0,2 düşerken, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,8 değer kaybıyla 71,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan kapandı. Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde ise 2.589 dolar ile rekor tazelerken şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.586 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftanın ilk işlem gününe pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü alıcılı bir seyir hakin olurken, bu hafta gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen hafta yaptığı faiz indirimi sonrası Avrupa borsalarında risk iştahı artarken, bölgede durgunluk endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch dün verdiği demeçte ECB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek "Ancak tüketici fiyat artışına dikkat etmeli." ifadesini kullandı.

ECB yönetim kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel ise cumartesi günü yaptığı açıklamada enflasyon hedefini gelecek yılın sonunda yakalamayı beklediklerini belirterek, "Enflasyona odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı.

Asya tarafında haftanın işlem gününde bölgedeki resmi tatiller nedeniyle büyük endekslerde işlem gerçekleşmezken, Hong Kong yatay seyrediyor.

Cumartesi bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de sanayi üretimi ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,5 artarken beklentilerin altında gerçekleşti. Ağustos ayına ilişkin işsizlik oranı ise 5,3 ile tahminlerin üzerinde geldi.

Öte yandan, ülkede ağustos ayı konut fiyatları ise yüzde 5,3 ile azalış serisini sürdürdü.

Analistler, ülkedeki konut fiyatlarındaki sert azalışın önüne geçmek için alınan önlemlerin etkisinin sınırlı kaldığını belirterek, emlak fiyatlarındaki düşüşün ülkedeki temel ekonomik sorunların başında geldiğini kaydetti.

Bununla birlikte, cuma günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen haftayı yüzde 0,7 azalışla 140,8 seviyesinden kapatan dolar/yen paritesi, 28 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 140 seviyesinin altına gelmesinin ardından 140,18 seviyesinde dengelendi.

Bugün Çin, Güney Kore ve Japonya'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 artışla 9.685,49 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 33,9499'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 33,9710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye’de hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç, 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.