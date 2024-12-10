Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem izleyeceği para politikasını etkilemesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 3'e yükseldi.

Analistler, söz konusu verinin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla alabileceği endişelerini desteklediğini belirterek, enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Çin'de ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, Nvidia'nın, İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin, Çin'in Anti-Tekel Yasası'nı ihlal ettiği şüphesiyle soruşturulacağı belirtildi.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik politikaların uluslararası ticaretin üzerinde oluşturacağı olası etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Kurumsal tarafta ise Comcast'in hisseleri, şirketin 4. çeyrekte 100 binden fazla geniş bant abonesi kaybedeceği tahmininde bulunmasının ardından yüzde 9,5 düştü.

Çin siyasi liderliğinin, ekonomik durumun iyileştirilmesi için 2025'te "daha aktif bütçe ve gevşek para politikası" izlenmesi çağrısında bulunması sonrası Amerikan borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde ise yükseliş görüldü. Alibaba'nın hisseleri yüzde 7,4 ve PDD Holdings'in hisseleri yüzde 10,4 değer kazandı.

ABD'li çikolata şirketi Hershey'nin hisseleri ise dünyanın en büyük atıştırmalık yiyecek üreticilerinden Mondelez International'ın Hershey'i satın almayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 10,8 yükseldi. ​​​​

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,19 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,1'den güne başladı.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve siyasal belirsizliklerin etkisiyle dün yüzde 1 artışla 2 bin 658 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 672 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da jeopolitik risklerin etkisiyle dün yüzde 1,3 değer kazancıyla 71,8 dolardan günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 71,7 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,61, Nasdaq endeksi yüzde 0,62 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,54 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün karışık seyir önce çıkarken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu hafta açıklayacağı para politikası kararı öncesi bölgedeki makroekonomik veri akışı yakından takip ediliyor.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi konumunda olan Almanya'da bugün açıklanacak TÜFE verisinin ECB'nin gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydeden analistler, Banka'nın hedeflediği seviyede gelen enflasyon verisinin, daha fazla parasal gevşeme için yer açabileceğini söyledi.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda eksi 12,8 puan olan yatırımcı güven endeksi, aralıkta eksi 17,5'e geriledi. Böylece endeks, geçen yılın kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında ise pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in gelecek yıl güçlü teşvikler açıklayabileceği yönündeki haber akışı risk iştahını besliyor.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında, 2025 yılı ekonomi politikalarını ele almak ve analiz etmek üzere toplandı.

Ülkenin en yüksek yönetim organı niteliğindeki 24 üyeli Siyasi Büro'nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, "2025'te daha aktif bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikası izlenmesi" çağrısı yapıldı.

Ekonomi politikası araçlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi ile konjonktüre karşı konvansiyonel olmayan düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, farklı politikaların koordine edilmesi ve makro düzenlemelerin daha etkin, ileriye ve hedefe yönelik hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 2024'te ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağının öngörüldüğü kaydedilerek, 2025'te tüketimin aktif şekilde teşvik edilmesi, yatırımların etkinliğinin geliştirilmesi ve iç talebin her cephede genişletilmesi gereği vurgulandı.

Analistler, söz konusu açıklama sonrası ülkedeki pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, hükümetin, Trump döneminde ortaya çıkabilecek potansiyel ticari risklere karşı ülke ekonomisini güçlü tutmak için daha kapsamlı önlemlerin sinyalini verdiğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise Çin'de kasım ayına yönelik dış ticaret dengesi 97,4 milyar dolar fazla vererek beklentileri geride bıraktı.

Öte yandan, Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için seyahat yasağı getirildiği bildirildi.

Analistler, Güney Kore'de devam eden siyasi krizin yakından takip edildiğini belirterek, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa azalmasının pay piyasalarına olumlu yansıdığı ifade etti.

Bunun yanı sıra, Avusturalya Merkez Bankası (RBA), yılın son para politikası kararında politika faizini yüzde 4,35 seviyesinde sabit tutarak sıkı duruşunu korudu.

Bankadan yapılan açıklamada, görünümdeki belirsizliğin devam ettiğini belirtilerek, "Kurul, enflasyonist baskıların bu son tahminlerle uyumlu bir şekilde azaldığına dair bir miktar güven kazanıyor ancak riskler devam ediyor." ifadesine yer verildi

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

Türkiye’de dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan tamamladı.

Öte yandan, dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 243 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 34,8220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışa paralel olarak 34,8320'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye’de sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri ve Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.