Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel çapta enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden veri ve gelişmelerin ardından pay ve tahvil piyasalarında yaşanan çıkış, uluslararası kurum ve kuruluşların resesyon konusunda yaptığı uyarılarla derinleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından dün Dünya Bankası da yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının eş zamanlı olarak faizleri artırmasının 2023'te küresel resesyon riskini güçlendirdiğini bildirdi.



Resesyon riskine karşın Fed'in gelecek hafta en az 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılmasıyla emtia fiyatları üzerindeki baskı artarken, altının ons fiyatı 1.660 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 4,4 düşüşle 89,9 dolardan kapanırken bugün 90,3 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin aksine yükselirken, haftalık işsizlik başvuruları 213 binle 5'inci haftasında da düşüş kaydetti. Söz konusu pozitif verilere karşın ülkede sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,2 artsa da beklentilerin altında kaldı. New York Fed ile Philadelphia Fed'in imalat endeksleri de sanayi sektöründe daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ekonomik görünüme ilişkin karışık sinyaller veren verilerin ardından New York borsasında dün teknoloji hisseleri öncülüğünde satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Dolar endeksi dar banttaki yatay hareketine devam ederek 109,7 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,40 seviyelerinden 3,47'ye yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının yeni güne de satıcılı başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enerji krizi kapsamında alınan tedbirler gündemin odağındaki yerini koruyor. Resesyon tehdidinin arttığı bölgede, enflasyonist baskıların da sürmesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hareket alanına dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.



Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dün 1 kritik eşiğinin üzerine çıksa da bugün yeniden 0,9980 seviyesine geriledi. Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri öncesi Avrupa'da endeks vadeli kontratları güne satıcılı başladı.



Asya genelinde, Rus ve Çinli liderlerin yaptığı görüşmeye dair haber akışı gündemi meşgul ederken, Çin, Rusya ve Moğolistan'ın ortak ekonomik koridoru geliştirme konusunda anlaştığı bildirildi.



Yoğun veri akışının da izlendiği bölgede, Çin'de ağustosta yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,2 ve perakende satışlar yüzde 5,4 artarak beklentileri aştı. Ülkede borç çevirme problemleri ile mücadele eden gayrimenkul sektörüne ilişkin göstergeler ise bozulmaya devam ederken, konut fiyatları, yeni inşaat başlangıçları ve gayrimenkul yatırımlarına dair alınan veriler beklentilerin altında kaldı.



Japonya'da ise zayıf yen karşısında yetkililerin "müdahale" sinyalleri devam ediyor. Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yendeki hızlı oynaklığın sürmesi halinde döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olduklarını belirterek, bu kapsamda hiçbir seçeneği göz ardı etmeyeceklerini söyledi.



Bu gelişmelerle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 geriledi.



Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kaybıyla 3.363,12 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 18,2656'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2620'den işlem görüyor.



Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Fed'in gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.



Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 seviyelerinin destek, 3.500 ve 3.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi



12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE



14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi



17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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16/09/2022 10:03