Küresel piyasalarda 'genişleme' rallisi

Fed üyelerinin uyarılarına rağmen faiz indirim beklentileri hisse senetlerini yeniden yükseltiyor.

Salı günü Wall Street endeksleri yükselirken Nasdaq 100 yüzde 0,7 günlük yükselişle rekor seviyeden kapandı. Yüksek risk iştahı Asya Pasifik’te de görülüyor. Japonya, Güney Kore ve Hong Kong endeksleri yüzde 1’in üzerinde yükselirken Çin anakara endeksleri olumsuz ayrışıyor.

BOJ’un negatif faizi terk etmemesi sonrası ihracatçı şirketler öncülüğünde yükselen Nikkei 225 son 33 yılın en yüksek seviyesinde kapanışa hazırlanıyor. Tahvil getirileri de Fed beklentileriyle geriliyor.

Japon 10 yıllık getiri Ağustos'tan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD 10 yıllık getiri ise iki baz puan düşüşle yüzde 3,91’e indi. Bloomberg Dolar Endeksi 1.223 puan seviyesinde yatay.

“Faiz indirimi için acelemiz yok”

Fed üyesi Raphael Bostic’e göre gelecek yıl faizleri indirmek için aciliyet oluşmayacak. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bir sonraki politika adımını değerlendirirken ABD merkez bankasının kararlı ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Bostic bu görüşünü gelecek yılın ilk altı ayında enflasyonun görece yavaş bir tempoda gerilemesi beklentisine dayandırıyor. Atlanta’da bir soru-cevap seansında konuşan Bostic “Kısıtlayıcı para politikası duruşumuza son vermek için acele etmemiz gerekmeyecek” ifadelerini kullandı. Fed üyelerinin 2024’te medyan tahmin olarak üç faiz indirimi beklentisine karşılık Bostic iki faiz indirimi bekliyor.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda faizleri indirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Barkin gelecek yıl kaç faiz indirimi beklediği sorusunu ise yanıtlamadı.

Bostic ve Barkin’in FOMC’de faiz kararı için oy hakkı bulunuyor.