Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi

Küresel piyasalarda, gelecek dönemde yaşanabilecek olası korumacı politikaların enflasyon baskısını yeniden güçlendirebileceği endişesiyle yön arayışı devam ederken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri dün beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

Söz konusu endişelerin ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizliklerle birleşmesi risk iştahını törpülerken, tahvil piyasalarında da satış baskısı devam ediyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı. Öte yandan, dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine çıktı.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda 2 bin 558 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan, bugün Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyondaki aşağı yönlü seyri doğruladığını belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine yakın olduğunu ancak enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken para politikasının orta derecede kısıtlayıcı tutulması gerektiğini vurguladı. Musalem, son verilerin ilerlemenin yavaşlaması veya tersine dönmesi riskini artırmasına rağmen Fed'in enflasyonla mücadelesinde "son düzlükte" olduğunu aktardı.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise enflasyonu yeniden alevlendirmemek için Fed'in faiz indirimlerini temkinli şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de Fed'in faiz oranlarını ne kadar daha düşürmesi gerekeceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Kurumsal tarafta da ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın yeni kurulacak Hükümet Verimlilik Departmanını yöneteceğinin duyurulması sonrası yüzde 0,5 yükseldi.

Seçim sonuçlarının ardından rekorlar kıran Bitcoin 93 bin doları test ederek tarihin en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından 89 bin 501 dolarda dengelendi.

Emtia tarafında, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 71,9 seviyesinde bulunurken, son beş işlem gününde gerileyen bakırın libresi 4,02 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,1 yükselirken, ​Nasdaq endeksi yüzde 0,2 geriledi. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları dün ABD'de yıllık enflasyonun ekimde beklentiler dahilinde gelmesinin ardından karışık seyirle tamamlanırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yılın son toplantısında da faiz indirimlerine devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artışla, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla kapandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

Asya tarafında ise Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşma endişesi yatırımcıları temkinli olmaya itiyor.

Japonya'da hükümet, düşük gelirli hanelere destek olmak ve artan fiyatları telafi etmek için sunulması planlanan teşvik paketini finanse etmek amacıyla yaklaşık 13,5 trilyon yen (87 milyar dolar) tutarında ek bir bütçe hazırlanılması üzerinde yoğunlaştı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bölgeye ilişkin sunduğu raporda Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Shigeru Ishiba'nın bir azınlık hükümetinin başında yeniden Japonya başbakanı olarak seçilmesinin ülkenin siyasi dinamiklerinde önemli değişikliklere işaret ettiği bildirildi.

Raporda ülkenin para birimi yenin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını sıkılaştırmasını hızlandırabileceği ifade edildi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,7 geriledi.

Türkiye’de dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.300,30 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3580'den kapanırken, yeni günde bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altında 34,3430'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye’de haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 puanın direnç, 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.