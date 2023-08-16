Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Pasifik Okyanusu'nun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük iki ekonomisi, farklı ekonomik problemlerle uğraşmaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 696,4 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Dün sözle yönlendirmeleri takip edilen Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise ilerlemeden memnun olduğunu ancak enflasyon oranının hala yüksek seviyede bulunduğunu kaydetti.

Fed'in bir faiz indirimine çok uzak olduğunu belirten Kashkari, oranları daha fazla artırıp artırmayacaklarına karar vermek için verileri görmeleri gerektiğini ifade etti.

TOPLANTI TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarındaki satış baskısı üst üste 4. işlem gününe taşınırken, bu durumda Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapabileceği ihtimalinin öne çıkması etkili oldu.

Analistler, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, tutanaklardan alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in, yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'li perakende devlerinden Home Depot'un gelirleri, satışlarında yıllık yüzde 2 düşüş bildirmesine karşın analist beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD'de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bazı ABD'li bankaların notunu düşürebileceğine dair uyarısı sonrasında banka hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti. Ülkenin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2,5, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,3 ve Bank of America'nın hisseleri yüzde 3,2 düştü.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.905 dolarda dengelenirken, düşüş eğilimini üst üste üçüncü iş gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı ise 84,2 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Küresel bazdaki satış baskısı dün Avrupa borsaları üzerinde etkili oldu. Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi güçlü kalmaya devam ederken, yükseliş eğilimini sürdüren doğal gaz fiyatları, bölgede para politikasına yönelik belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,86 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

ÇİN HÜKÜMETİ PİYASA BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMIYOR

Asya piyasalarında Çin kaynaklı olumsuz haber akışı, risk algısını desteklemeye devam ediyor.

Çin hükümetinin olumsuz haber akışına rağmen henüz piyasa beklentileri seviyesinde destekleyici adım kararı almaması Çin varlıklarına yönelik negatif algıyı güçlendirirken, bugünkü verilere göre, konut fiyatlarındaki gerilemenin üst üste ikinci aya taşınması satış baskısının derinleşmesine neden oldu.

Analistler, halihazırda zor durumda olan gayrimenkul sektöründe fiyatların gerilemesinin şirketleri daha da zora sokabileceği endişesinin öne çıktığını belirterek, yatırımcıların Çin hükümetinden gelecek olası destekleyici adımları yakından takip ettiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kaybetti.

Yurt içinde dün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybıyla günü 7.690,75 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 27,0614'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0640 seviyesinden işlem görüyor.

TÜRK BANKALARININ GÖRÜNÜMÜ DURAĞANA ÇEKİLDİ

Öte yandan, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankacılık sektörünün görünümünün negatiften durağana yükseltildiğini bildirdi.

Moody’s'ten yapılan açıklamada, hükümetin mayıs ayındaki seçimler sonrasında Ortodoks politikaların uygulanmasına yönelik attığı adımların, Türk bankalarının faaliyet ortamını destekleyici yönde olduğu kaydedildi.