Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

İstanbul, 18 eylül 24Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor.

Analistler, söz konusu belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydederek, açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre perakende satışlar, ağustosta aylık bazda azalacağı beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artış kaydetti.

Analistler, perakende satışlarda ağustosta yaşanan beklenmedik artışın tüketici harcamalarının nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD'de sanayi üretimi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, şirketin Amazon Web Services ile stratejik işbirliğini genişlettiklerini duyurmasının ardından yüzde 2,7 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,65'de, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 100,8 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,9 yükselirken, yeni işlem gününde yüzde 0,4 değer kaybıyla 72,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 değer kaybederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.568 dolardan işlem görüyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,04 düşerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 yükseldi. S&P 500 endeksi dün gün içerisinde 5.670,81 seviyesini görerek rekor kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir hakim olurken, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bölge genelinde enflasyonun yavaşladığına yönelik güvenin arttığını belirterek, enflasyon endişelerinin yerini durgunluk endişelerine bıraktığını söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi eylülde önceki aya göre 15,6 puan düştü.

Ağustosta 19,2 puan olan endeks, bu ay 3,6 puan seviyesine inerken, Almanya'da mevcut duruma ilişkin yatırımcı güveni eylülde Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim konseyi üyesi Gediminas Simkus dün yaptığı açıklamada önümüzdeki ay ECB'nin faiz oranlarını tekrar düşürme ihtimalinin düşük olduğunu kaydederek, "Ekim ayında bir indirim olasılığının çok düşük olması doğaldır." ifadesini kullandı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,63 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni işlem gününe de pozitif bir seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde temkinli bir seyir öne çıkarken, Hong Kong ve Güney Kore'de resmi tatil sebebiyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmiyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayı dış ticaret açığı 695,3 milyar yen oldu.

Temmuz ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri ise aylık 0,1 azalışla tahminlerin altında gerçekleşirken, yıllık bazda ise yüzde 8,7 artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi, dün yüzde 1,3 artışla 142,4 seviyesinden kapanırken, yeni günde bir önceki kapanışın 0,7 altında 141,4 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 9.758,14 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,0808'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 34,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.