Kurlar güne nasıl başladı?

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28/06/2022

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Kurlar güne nasıl başladı?

PİYASALARDA SON DURUM

Geçen haftanın kapanışında gelen ticari kredilerle ilgili döviz şartı düzenlemesi sonrasında 17,35'lerden 16,07'ye kadar çekilen dolar/TL, bu sabah dünkü kapanış seviyeleri olan 16,50-16,55 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL 17,52 seviyesinde yatay.

Asya borsaları, dün dalgalı seyreden ABD borsalarını izleyerek gerilerken petrol fiyatları geçen haftanın keskin düşüşünün ardından tırmanmayı sürdürdü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7 gerileyerek bu ayki kayıplarını yüzde 3,8'e çıkardı. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,5 artıya geçti.

28/06/2022 08:40
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TAGS: döviz kurları
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