Kürşad ve Genç Kaçmaz'dan ortak açıklama

Kıbrıs Türk futbolunda gündeme gelen şike girişimi ile ilgili olarak, Haber Kıbrıs Müdürü Songuç Kürşad ve Haber Kıbrıs Web TV Spor Müdürü Ogün Genç Kaçmaz, Miracle Spor TV'deki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şike iddialarını tarafsızlık ilkesine uygun şekilde ele almanın en doğru yol olduğunu belirten yorumcular, dün akşamki programda Miracle Spor TV'nin tarafsızlık ilkesini yitirdiğini vurguladılar. Programda kalma kararı aldıklarını ifade eden Kürşad ve Genç Kaçmaz, ancak şike teşebbüsünün sonuçlarını etkileme niyetlerinin kesinlikle olmadığını, bu tür bir yaklaşımın ne kendilerine ne de başka bir spor yazarına yakışmayacağını belirttiler.

Sporculara ve Kıbrıs Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdiklerini belirten yorumcular, bu tür bir yaklaşımın Kıbrıs futbol ailesi tarafından kabul edilmeyeceğini ifade ederek, "Bundan sonra Haber Kıbrıs ekranlarında ve mikrofon uzatılan her platformda tarafsızlığımızı koruyarak, doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Kürşad ve Genç Kaçmaz, şike girişimine dair sürecin hukuk çerçevesinde en doğru şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Spor kamuoyuna duyuru Kıbrıs Türk futbolunda bir şike girişimi gündemde iken bunu en doğru şekilde hukuk ilkeleri çerçevesinde anlamak, anlatmak ve yorumlamak spor yazarı olarak tarafsızlık ilkesi ile hareket eden bizlerin öncelikli görevidir. Kıbrıs Türk futboluna naklen yayın anlamında ciddi yatırım yapan Miracle Spor TV, maalesef dün akşamki programda tarafsızlığını yitirmiş, bizler de kendimizi hiç istemediğimiz bir kurgunun içerisinde bulmuş olduk. Programı terk etmek de bir seçenekti ancak biz programda kalarak sonuna kadar mevcut iddialar çerçevesinde doğru bildiğimizi yorumlama kararı aldık. Tüm bilgi ve birikimimizle Kıbrıs Türk futboluna toplamda 70 senelik hizmeti olan bizlerin, bir kurgu içerisinde yer alması, soruşturma sürecinde olan bir şike teşebbüsünün sonucunu etkilemesi beklenemez. Bunu ne kendimize, ne de başka bir spor yazarına yakıştırırız. Dün akşam programı tamamladık, ancak bir kere daha ne bize, ne de Kıbrıs Türk sporuna böylesi bir davranışın yapılmasına iznimiz olmayacağı kararlılığımızı ortaya koyduk. Dün akşam almış olduğumuz kararı, bu sabah sizlere duyuruyoruz. Miracle Spor TV’deki görevlerimizden istifa ediyoruz. Ayrıca bu yaklaşımla yayın yapabileceğini zannedenlere Kıbrıs futbol ailesinin müsamaha göstereceğini düşünmüyoruz. Spor yazarı olarak bugünden itibaren Haber Kıbrıs ekranlarında ve bize mikrofon uzatılan her platformda doğru bildiğimizi söylemeye, doğrudan yana taraf olmaya ve her zaman olduğu gibi tarafsızlığımızı korumaya devam edeceğiz.

Songuç Kürşad

Ogün Genç Kaçmaz