Kürşad: Gübretaş ülkemize değer kattı

Koop Levazım uluslararası fuarda Koordinatör Orhan Kürşad tarafından temsil edildi

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30/11/2019
HK

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Kürşad: Gübretaş ülkemize değer kattı

Antalya'da  gerçekleşen dünyanın en büyük seracılık fuarı olarak bilenen Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda Koop Levazım  Koordinatör Orhan Kürşad tarafından temsil edildi.

Kooperatif Merkez Bankası İştirakler Koordinatörü ve Kıbrıs Zirai Levazım Genel Sekreteri Orhan Kürşad,  fuarda yaptığı açıklamada Gübretaş ile uzun yıllardır çalışıldığını belirtti. Orhan Kürşad,  Gübretaş ülkemize değer kattığını ifade ederek hem gübrede mal olarak hem de bilgi ve birikim olarak Kıbrıs çiftçisi ile Kıbrıs'a büyük katkıları olduğunu söyledi. Kürşad, ayrıca yaptıkları deneme tarlalarının lansmanı olacağını duyurdu.

Orhan Kürşad,  sosyal medyadan paylaştığı fuar deneyiminde şu ifadeleri kullandı:

Antalya Growtech Fuarı'nda verimli bir zaman geçirdik. Alandaki yeniliklerin yanı sıra, Zirai Levazım Kooperatifi olarak Anabayiliğini üstlendiğimiz Türkiye'nin iki dev şirketi Hektaş ve Gübretaş firmalarıyla da önümüzdeki dönemi değerlendirme fırsatı yakaladık. Ziyaretlerimizde Gübretaş firmasıylada küçük bir röportaj yapma şansı bulduk. Şahsım adına güzel bir anı oldu 

30/11/2019 12:47
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TAGS: Koop Levazım, Orhan Kürşad, haber, kıbrıs, n Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, koop, Antalya, Growtech Fuar
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