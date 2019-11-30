Kürşad: Gübretaş ülkemize değer kattı

Antalya'da gerçekleşen dünyanın en büyük seracılık fuarı olarak bilenen Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda Koop Levazım Koordinatör Orhan Kürşad tarafından temsil edildi.

Kooperatif Merkez Bankası İştirakler Koordinatörü ve Kıbrıs Zirai Levazım Genel Sekreteri Orhan Kürşad, fuarda yaptığı açıklamada Gübretaş ile uzun yıllardır çalışıldığını belirtti. Orhan Kürşad, Gübretaş ülkemize değer kattığını ifade ederek hem gübrede mal olarak hem de bilgi ve birikim olarak Kıbrıs çiftçisi ile Kıbrıs'a büyük katkıları olduğunu söyledi. Kürşad, ayrıca yaptıkları deneme tarlalarının lansmanı olacağını duyurdu.

Orhan Kürşad, sosyal medyadan paylaştığı fuar deneyiminde şu ifadeleri kullandı:

Antalya Growtech Fuarı'nda verimli bir zaman geçirdik. Alandaki yeniliklerin yanı sıra, Zirai Levazım Kooperatifi olarak Anabayiliğini üstlendiğimiz Türkiye'nin iki dev şirketi Hektaş ve Gübretaş firmalarıyla da önümüzdeki dönemi değerlendirme fırsatı yakaladık. Ziyaretlerimizde Gübretaş firmasıylada küçük bir röportaj yapma şansı bulduk. Şahsım adına güzel bir anı oldu

30/11/2019 12:47