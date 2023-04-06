Kürşat: Bu güzel adada yaşamayı hepimize işkenceye döndürdünüz

Meclis Genel Kurulu'nda CTP Milletvekili Fide Kürşat konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında ise, geçen yıl 6 Nisan tarihinde yine Meclis önünde eylem yapıldığını belirterek, ülkede “halk düşmanı gibi hareket eden bir hükümet olduğunu” öne sürdü.

Dışarıdakilere seslenerek, “Bu mücadele ne Kıb-Tek çalışanlarının ne de El-Sen’in mücadelesidir. Toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Haklı mücadelelerinden dolayı yürekten kutlarım, selamlarım, saygılar sunarım” diye konuşan Kürşat, bugün hastanede de bir eylem olduğuna anımsatarak, “Bu güzel adada yaşamayı hepimize işkenceye döndürdünüz” dedi.

Kürşat, “Bu toplum bunları görüyor. Günü geldiğinde hesabını sandıkta soracaktır” diyerek, hükümetin acelesinin de gidecek olmasından dolayı olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu değişikliğin arkasından “kötü kokular geldiğini” savunan Kürşat, “hükümetin attığı her adımın toplum sinir uçlarıyla oynadığını, halkın hükümete güvenmediğini” ileri sürdü ve Meclis’e halkın yararına olacak yasa getirilmesi talebinde bulundu.

Kıb-Tek’in ülke için önemine değinen Kürşat, böyle paranın döndüğü bir kurumda herhangi bir iş ya da işlemin ihalesiz şekilde yapılamayacağını kaydetti. Kıb-Tek’e yapılan tüm yatırımların CTP’li hükümetler döneminde yapıldığını öne süren Kürşat, bu yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Oturum, stenografların ek mesaiye kalmaması nedeniyle sonlandırıldı

CTP Milletvekili Kürşat kürsüdeyken, KTAMS’ta örgütlü Meclis stenograflarının ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle 17.30'da Genel Kurul'dan ayrılması sonucu Meclis Genel Kurulu çalışmalarını sonlandırdı.

Yasa tasarısının görüşmesi tamamlanamadı.

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06/04/2023 19:29