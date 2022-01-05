Kürşat: Elimizi taşın altına hep koyduk, CTP’ye güvenin

CTP İskele Milletvekili Adayı Fide Kürşat, içinde bulunduğumuz kaos ortamında, toplumsal mücadele içinde yer almak, gençlerin göçünün önlenmesine katkı sağlamak ve gençlere daha iyi hizmet verilmesi için aday olduğunu açıkladı.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay ile Seçim özel programına konuk olan Fide Kürşat, manifestosu üzerinde uzun süredir çalışan CTP’nin, somut adımlarla politikalar oluşturduğunu ve bugün de ekonomik kriz karşısında somut tek önerinin CTP tarafından yapıldığına vurgu yaptı.

Elini her zaman taşın altına koymaktan çekinmeyen CTP’nin en önemli hedefinin yerli üretimi arttırmak olduğunun altını çizen Fide Kürşat, “Halkımız bize güvensin, halkla birlikte, başarılı bir şekilde hedeflerimizi, hayata geçirmeyi başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

UBP’nin tek başına iktidar olacağı söylemlerini hayal ürünü olarak gördüğünü belirten Kürşat, “UBP, yıllardır belli başlı ayrıcalık ve çıkarlar dağıtarak siyaset yapmaktadır. Şu anda da aynı siyaseti gütmektedir. Halkın umuda ve açılımlar ihtiyacı varken, Başbakan Sucuoğlu, hayal ürünlerini satmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin boykot edilmesini mevcut statükoya hizmet olarak gördüğünü kaydeden CTP İskele Milletvekili Adayı Fide Kürşat, partilerin plan programlarını iyi inceleyerek karar verilmesini isteyerek, halkın sandığa giderek iradesine sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

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05/01/2022 18:04