Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edilmeye itiraz etti

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17/01/2024

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Kürşat, Güney Kıbrıs’a iade edilmeye itiraz etti

 KKTC’deki Rum mallarıyla alakalı olarak suçlanan ve İtalya’da tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın, bugünkü duruşmada Güney Kıbrıs’a iade edilmesine itiraz ettiği belirtildi.   

“Sigmalive” internet sayfası ve diğer haber kaynakları Kürşat’ın bugün Roma’da görülen davada Güney Kıbrıs’a iade edilmesine itiraz ettiğini belirtti. 

Haberde Kürşat’ın bugünkü duruşmada bir sonraki duruşma tarihinin de belirleneceği ifade edilirken tarih ile ilgili ayrıntı verilmedi. 

17/01/2024 09:09
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TAGS: Kürşat, Güney Kıbrıs
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