Kürşat: “İskele bölgesinde piyasayı yabancılar belirliyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele milletvekili Fide Kürşat, İskele bölgesinde piyasayı artık yabancıların belirlediğini ve Kıbrıslı Türklerin bölgede 1+1 ev bile alamaz duruma geldiklerini söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Fide Kürşat, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İskele bölgesinde hızla artan yabancı nüfusuna değinen Kürşat, bölgede iki tane Rus okulu açılması için talep olduğunu kaydetti. Ülkedeki eğitim sisteminde birçok fırsat eşitsizliği yaşandığı dönemde yabancılara yönelik açılması muhtemel okulların daha fazla kargaşaya yol açabileceğini ifade eden Kürşat, bu durumun sadece eğitime değil iş hayatına da yansıyacağını belirtti.

-“1+1 daireler 120 bin sterlin civarı”

Özellikle son dönemlerde İskele bölgesinde iş kurma taleplerinin Kıbrıslı Türklerden değil, yabancılardan geldiğini kaydeden Kürşat, “İskele bölgesinde artık belirleyici olanlar yabancılar oldu. İskele bölgesinde çocuklarımıza 1+1 daire alacak durumda değiliz. Bölgede artan talepten dolayı 1+1 daireler 120 bin Sterlin civarlarına geldi. O bölgede yaşayan gençlerin bu koşullarda ev alması veya kirada kalması mümkün değil” dedi. Güney Kıbrıs’ta yaşayan insanların döviz kazanmalarından dolayı kuzeydeki kira miktarlarının kendilerine düşük geldiğini ve o insanların da kuzeyden ev kiralamaya başladıklarını aktaran Kürşat, fiyat politikalarının yabancılara göre belirlendiğini söyledi.

-“Açık pazarda Türkçe konuşan kalmadı”

İskele’de her hafta açık Pazar kurulduğunu ancak pazarda neredeyse Türkçe konuşan insan bulunmadığını ifade eden Fide Kürşat, “Alışverişi yapanlar yabancılar, izleyenler Kıbrıslı Türk. Lefkoşa’da sınıra yakın market ve benzincilerde Kıbrıslı Türkler yok. Buradaki fiyat oranları da arttı” dedi. İğneden ipliğe her şeye zam geldiğine dikkat çeken Kürşat, “Yaşlıların ciddi sıkıntıları var. İnsanlar ilaç parasını bile karşılamayacak durumda. Bu dönem belli bir kesimin kontrolsüz şekilde zenginleştiği, orta sınıfın ise eridiği bir dönem oldu. Dar gelirli insanlar da açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor” dedi. Kürşat, ülkede yeterli kaynağın bulunduğunu ancak bu kaynakların yandaşlar arasında peşkeş çekildiğini de savundu.