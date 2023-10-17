Kürşat: İskele SOS veriyor

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerinde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat aldı.

Kürşat, “İskele S.O.S Veriyor” konulu konuşmasında, yapılaşmada kaos ve kargaşanın hakim olduğu İskele'de “modern varoşlaşma” yaşandığını söyledi. Kürşat, orman ve devlet arazilerinin verildiğini, altyapının geliştirilmediğini ifade eden Kürşat, yabancıların iş kurduğunu ve arazileri pazarladığını anlattı.

İskele bölgesindeki yapılaşma ve yabancı nüfusun sosyal kültürel her türlü alanda faaliyet gösterdiğini, emlak, araç satışı, market ve güzellik merkezleri açtıklarını kaydeden Kürşat, bölgede ne tür işlerin ne tür gelirle yapıldığının belli olmadığını belirtti.

Planlı yapılaşmanın önemine işaret eden Kürşat, yabancıların sistematik bir şekilde ekiplerini çalıştırdığını ve arazilerin alınıp satılarak el değiştirdiğini kaydetti. Tarımsal arazilerin betonlaştığını ifade eden Kürşat, bunun bedelinin ileride çok kötü ödeneceğini savundu.

Mülkiyet değişiminin de gelecek için sıkıntı yaratacağına vurgu yapan Kürşat, “Toprak bir devletin temelidir, güvenlik meselesidir” dedi.

Hükümete eleştirilerde bulunan Kürşat, hastane ve okulların yetersiz kaldığını, yabancı nüfusun bölgede yerli nüfusu geçtiğini ifade etti. Kürşat, yerli halkın alım gücünün düştüğünü ifade ederek, “Bu mu kalkınma gelişim” diye sordu.

Bölgede kanalizasyon olmadığını, denize girilemediğini, suyun yetmediğini, bölgede nüfusun bilinmediğini, lağım kokularının etrafı sardığını, çevreye geri dönüşü olmayan zararlar verildiğini ifade eden Kürşat, imar planlarının gerekliliğine değindi ve imar planının hazırsa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bölgede ev fiyatları ve kira bedellerinin çok arttığını ve durumun kontrolden çıktığını ifade eden Kürşat, her açıdan ülkede nüfus belirlenerek, gerekli plan programın çizilmesi ve önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.