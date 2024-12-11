Kürşat: Küçük otel ve işletmeler ayakta durmakta zorlanıyor

CTP Milletvekili Fide Kürşat, bakanlığın bütçesinin bu yıl gerilediğinin görüldüğünü söyleyerek, önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ancak bu bütçe imkanlarıyla yatırımların eksik kalacağının anlaşıldığını belirtti.

Kürşat, turizmden elde edilen gelirin gerilediğini söyleyerek, turizmin 80 sektörü etkileyen bir sektör olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’tan günü birlik gelen turist sayısında da düşüş yaşandığını dile getiren Kürşat, “Bu bizim için çok ciddi bir risktir” diyerek, bakanlığın farklı bir strateji geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Kürşat, Ercan Havalimanı için başlatılan teşvik sistemiyle bir adım atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını, bilet fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Turizmin sürdürülebilir olması gerektiğini, ülkenin, bölge olarak buna uygun olduğunu dile getiren Kürşat, turizm sezonunun bütün yıla yayılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kürşat, kumarhaneli otellerin artmasına yol açacak yasalar yerine sağlık, kültür, agro ve eko gibi turizm modellerine yatırım yapılması gerektiğini ancak hükümetin önceliğinin bu olmadığını söyledi.

Küçük otel ve işletmelerin “ayakta durmakta zorlandığını” söyleyen Kürşat, İngiltere pazarı ile ilgili neler yapıldığını sordu.

Plansız ve çarpık yapılaşma, deniz ve hava kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalındığını söyleyen Kürşat, özellikle İskele bölgesi ve diğer bölgelerde bu konuların “insan hayatını tehdit eder durumda olduğunu”, atık su sorununun “ciddi bir soruna” dönüştüğünü, yeraltı kaynaklarına atık su karıştığını, ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Kürşat, Karpaz bölgesinde eşeklerin korunması ve yol sorununun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçiş kapılarının turizm için önemli olduğunu belirten Kürşat, yeni kapıların ivedilikle açılması gerektiğini söyledi.

Binboğa Yem Fabrikası’nın hayvansal üretim anlamında önemli bir kurum olduğunu dile getiren Kürşat, kurumun, piyasayı ucuzlatma görevi olduğunu söyleyerek, kurumda yaşanan sıkıntılara değindi.

Binboğa Yem Fabrikası’na yönelik bir denetim raporu bulunduğunu, kurumla ilgili “nitelikli dolandırıcılığa varan” iddialar bulunduğunu savunan Kürşat, yönetimi eleştirdi ve Bakan Ataoğlu’ndan bilgi talep etti.

Harup üreticilerinin mağdur edildiğini belirten Kürşat, bu konuda açıklama beklediklerini söyledi.

Gençlerin ülkeden göç ettiğini, bunun üzücü olduğunu belirten Kürşat, gençlerin fırsat eşitsizliği yaşadığını savundu.