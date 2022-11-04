Kürşat Özer, Mesarya Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı!

Kürşat Özer, UBP Mesarya Belediye Başkan Adayı olarak Mesarya için ‘yeni bir yola’ çıktını açıkladı. Özer ”Mesarya’mızı hak ettiği noktaya getirmek ve halkımıza hizmet vermek için gece gündüz demeden çalışacağıma, hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kulandı.

Özer’in açıklaması şöyle:

Çok değerli Mesarya halkı; 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, Ulusal Birlik Partisi’nden, Mesarya Belediye Başkan Adayı olarak yeni bir yola çıkıyoruz… Öncelikle bu süreçte beni yanlız bırakmayan ve bana güvenen Mesarya halkına, UBP Genel Başkanımız Sn. Ünal Üstel’e, Genel Sekreterimize, MYK üyelerimize, ilçe başkanı ve yönetimine, örgüt başkanlarımıza ve üyelerine, partimize çok emekleri olan büyüklerimize, aday adayı olan çok kıymetli yol arkadaşlarıma ve değerli aileme, çok teşekkür ederim. Bir Belediyeci olarak, hizmette geçirdiğim 26 yıllık tecrübemle, Mesarya’mızı hak ettiği noktaya getirmek ve halkımıza hizmet vermek için gece gündüz demeden çalışacağıma, hiç şüpheniz olmasın. Sevgi ve saygılarımla #Birlikte Çalışacağız @Mesarya’mız KAZANACAK

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04/11/2022 10:00