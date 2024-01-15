Kürşat: Ülke kaçaklarla doldu, suçlu cenneti oldu

Meclis Genel Kurulu toplantısında milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Atanmış Üstel hükümeti gerçekleri ve 2024 2023'ten daha iyi olacak masalları” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasına hükümeti eleştirerek başlayan Kürşat, “hükümetin bir ayağı çukurda belli ki” dedi.

T izni meselelerinin geçen hafta ciddi sıkıntı yarattığını gördüklerini söyleyen ve hükümet ortakları arasında sorun yaşandığını iddia eden Kürşat, “Üstel hükümeti kendi kendine çürümeye başlamış bir yapı” dedi.

2023’ün çok ciddi sorunlarla geçtiğini söyleyen Kürşat, bir ay boyunca yapılan bütçe görüşmelerinde hükümet mensuplarına sundukları sorulardan neredeyse hiçbirine yanıt alamadıklarını belirtti.

“Bakkal hesabı bile yapmaktan aciz bir yapı var karşımızda” diyen Kürşat, “ülkeyi de freni patlamış şekilde sürüklüyorlar” ifadelerini kullanarak, hükümeti eleştirdi.

Alım gücünün gerilediğini anlatan Kürşat, alım gücünü korumak için mevcut yasaların da uygulanmadığını belirtti.

Hayat pahalılığı yılda 3 verilse bile bir şeyin değişmeyeceği bir hale gelindiğini belirten Kürşat, fiyatların sürekli değiştiğini ifade etti, “Halk kötü yönetimin bedelini ödüyor” dedi.

Yabancılara mülk satışı konusuna da değinen Kürşat, bu konuda hangi çalışmalar yapıldığını sordu.

Ercan’daki güvenlik sorununun ne durumda olduğunu soran Kürşat, “bavullardan hırsızlıkların yapıldığı bir hava limanı olarak tanındık” dedi.

“Ülke kaçaklarla doldu, suçlu cenneti oldu” diyen Kürşat, hükümetin ciddi tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Hükümetin açıkladığı “İlk Evim” kredi paketine de değinen Kürşat, verilen rakamın ancak 40 bin Sterline denk geldiğini, bugün bu rakamın bir ev yapmak için yeterli olmadığını söyledi, “verilen desteklerin göstermelik olduğunu” öne sürdü.

Narenciye üreticileri için müjdeler açıklandığını ancak "narenciye kesim ekiplerinin unutulduğunu” söyleyen Kürşat bu nedenle narenciyenin dalında kaldığını söyledi.