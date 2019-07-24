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Kursların dönem sonu sergisi ARUCAD’da açılacak

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24/07/2019

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Kursların dönem sonu sergisi ARUCAD’da açılacak

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nde düzenlenen kursların dönem sonu sergisi bugün saat 19.00’da Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Girne yerleşkesinde açılacak.

Sergi, 30 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek. Verilen bilgiye göre, resim, cam, seramik, çamur tornası, grafik tasarım ve Yunanca kurslarını tamamlayan kursiyerlere bu akşam katılım belgeleri de takdim edilecek.

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin 2019-2020 yılı kursları eylül ayında başlayacak.

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TAGS: ARUCAD, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, haber, kıbrıs
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