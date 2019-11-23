Kurşun dizisi için şoke eden karar

Ekranlara bomba gibi bir giriş yapan Kurşun dizisi, reytingler kötü gelince 7. bölümde final yapma kararı aldı. 1970'lerin Türkiye'sinde geçen bir hikayenin anlatıldığı Kurşun dizisi reytinglerin kötü olmasının ardından ekranlara flaş bir şekilde veda ediyor. 5. bölümünün yayınlanmasının ardından kanal yönetimi diziyi sonlandırma kararı aldı.

İlk 3 hafta reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan Kurşun dizisi, son iki hafta reytinglerinde ise dibe çöktü.

Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi isimler yer alıyordu.

KURŞUN KONUSU NEDİR?

İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan “Kurşun”, adalet arayan Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) isimli bir savcının, kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’le (Burçin Terzioğlu) birlikte verdikleri mücadeleyi ekrana getirecek. Kahramanlarımız adaletin peşinden koşarken bizler ekranlarımızın başında bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini izleyeceğiz.

23/11/2019 11:16