Kurşun Zehirlenmesinden Ölen Flamingoların Sayısı 77

Larnaka’daki tuz gölünde 1 Ocak tarihinden düne kadarki sürede toplam 77 flamingonun telef olduğu bildirildi.

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15/02/2020
HK

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Kurşun Zehirlenmesinden Ölen Flamingoların Sayısı 77

Larnaka’daki tuz gölünde 1 Ocak tarihinden düne kadarki sürede toplam 77 flamingonun telef olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Larnaka’daki tuz gölünde konaklayan flamingolarda bu yılbaşından düne kadarki sürede telef olanların sayısının, 77’ye ulaştığını yazdı.
Gazete, göl yakınında bulunan atış alanının uzun zamandır kapalı olmasına karşın bu yıl gerçekleşen yoğun yağışların kurşunlu suyu göle taşıdığını, flamingoların sistemine giren kurşunun ise hayvanların telef olmasına yol açtığını vurguladı.

15/02/2020 15:45
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TAGS: Flamingo, haber, kıbrıs, kktc
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