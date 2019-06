Kurşunlama olayında gelişme!

Gazimağusa’da 01.06.2019 tarihinde meydana gelen boş bir ofisin 3 el ateşli silahla kurşunlanması olayında gelişmeler yaşanmasına devam ediliyor. Gazimağusa Polis Müdürlüğü adli şube ekiplerinin bayram tatili yapmadan sürdürdükleri soruşturmada olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 3 kişi daha tespit ederek tutukladı ve tutuklu sayısı altıya yükseldi.

4.6.2019 tarihinde tutuklanan İ.S, V.B ve M.G bugün 5.6.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç Hasan Dağlı’nın huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına savcı Ahmet Özlemler meselenin tahkikatını sürdüren polis Müft. Muavini Halil Seven’ i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Seven, yemin tahtında verdiği şahadette gelişmelerle ilgili bilgiler aktardı. Tahkikat memuru, incelenen kamera görüntülerinde 2.6.2019 tarihinde zanlı İ.S şahsına ait araçla yanında zanlı 2 V.B ve olayın esas faili olan S.O olduğu halde Gazimağusa’ya geldiklerinin tespit edildiğini aktardı. Bu konuyla ilgili sorgulanan zanlıların suçlamaları kabul etmediklerini belirten tahkikat memuru zanlı 3 M.G’nin ise kurşunlama olayından sonra meselenin esas faili olan S.O’dan silahı alan kişi olarak tutuklandığını belirtti. Aleyhindeki suçlamayla ilgili M.G polise ifade vermediğine değinen Seven, halen birçok kamera görüntülerinin inceleneceğini, telefon dökümleri konusunda raporların gelmeye devam ettiğini ve alınacak birçok ifadenin olması nedeniyle zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına savcı Ahmet Özlemler tahkikat memuru Müft. Muavini Halil Seven’e soruşturma ile ilgili sorular yöneterek açıklayıcı bilgiler vermesini istedi. Tahkikat memuru Halil Seven cevaben, zanlı 1 ve 2’nin arkadaş olduklarını zanlı 1 in zanlı 2’nin isteği doğrultusunda meselenin esas faili olan S.O’yu aracı ile Gazimağusa’ya götürdüğünü, S.O’nun KKTC’ye kısa süre önce ilk kez gelmesi nedeniyle yol sokak bilmediğini ve Gazimağusa’ya da ilk kez gittiğini aktardı. Ancak zanlı 1 ve 2 verdikleri ifadelerinde birbirlerini teyit etmediklerini aktaran Seven, olay sonrasında zanlıların birlikte olduğu aracın Girne’de güvenlik kamerasında görülmesine rağmen zanlıların kabul etmediğine değindi. Olayda kullanılan silahın da henüz bulunmadığına değinen tahkikat memuru olay sonrasında Girne’ye dönülürken kamera görüntülerinden şu anda aranmakta olan bir şahsın Kaşkar’da zanlı 3’e silaha benzer bir cismi teslim ederken görüntülendiğini aktardı. Sorgulanan zanlı 3’ ün aleyhindeki ithamlara karşılık verdiği cevapta kaşkar bölgesine hiç gitmediğini, Girne kordon boyunda gezinmekte olduğuna dair beyanda bulunduğunu aktaran Seven şu anda aranan bir şahsın da olduğuna değindi

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hasan Dağlı zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)