Kurşunlama olayında tutuklama!

Güzelyurt’ta meydana gelen Katle Teşebbüs suçundan

soruşturması süren zanlılar Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ü olay

gecesi aracı ile alıp götürdüğü tespit edilen zanlı Deniz Pala tutuklanarak

mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Andım

Baytunç olayla ilgili bulguları aktardı. Baytunç 17 Ekim 2022 tarihin de

meydana gelen Katle Teşebbüs suçları ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde,

Güzelyurt’ta sakin zanlı Deniz PALA’nın olayda yer alan Nevzat VOLKAN,

Yılmaz TİP ve Evrim ŞENGÜL’ü kendisinin kullanımında bulunan LZ 983

plakalı Toyota Auris model aracı ile cezadan kurtarmak maksadı ile olay

yerinden alıp götürmek sureti ile feri fail suçunu işlediğinin tespit edildiğini

söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu halen daha incelenen kamera

görüntüleri olduğu ve zanlının söz konusu şahıslar ile hangi güzergâhları

izlediğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu

kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının

soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

KAMALI HABER

Bu habere tepkiniz:



23/10/2022 14:09