Kurşunlama olayında tutuklama!
23/10/2022
Güzelyurt’ta meydana gelen Katle Teşebbüs suçundan
soruşturması süren zanlılar Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ü olay
gecesi aracı ile alıp götürdüğü tespit edilen zanlı Deniz Pala tutuklanarak
mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Andım
Baytunç olayla ilgili bulguları aktardı. Baytunç 17 Ekim 2022 tarihin de
meydana gelen Katle Teşebbüs suçları ile ilgili yapılan soruşturma neticesinde,
Güzelyurt’ta sakin zanlı Deniz PALA’nın olayda yer alan Nevzat VOLKAN,
Yılmaz TİP ve Evrim ŞENGÜL’ü kendisinin kullanımında bulunan LZ 983
plakalı Toyota Auris model aracı ile cezadan kurtarmak maksadı ile olay
yerinden alıp götürmek sureti ile feri fail suçunu işlediğinin tespit edildiğini
söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu halen daha incelenen kamera
görüntüleri olduğu ve zanlının söz konusu şahıslar ile hangi güzergâhları
izlediğinin araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının
soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
KAMALI HABER